Кусок кедра из пирамиды Хеопса оказался старше её самой на 500 лет

Утерянный артефакт из Великой пирамиды Гизы случайно нашли в коробке из-под сигар, сообщила пресс-служба музея Абердинского университета в Шотландии.

В «Камере царицы» внутри пирамиды Хеопса, возраст которой составляет около 5 тысяч лет, в 1872 году инженер Уэйнман Диксон нашел три предмета — гранитный шар, крюк и кусок кедра. Эти предметы стали известны как «реликвии Диксона».

Положение, в котором были найдены предметы, говорило о том, что они были оставлены в камере во время строительных работ. Два из них сегодня хранятся в Британском музее, а третий, фрагмент кедра, был потерян более 70 лет назад.

В 2001 году эксперты нашли найдена запись, из которой следовало, что третий фрагмент мог быть подарен Абердинскому университету. Однако найти его там не удавалось.

В конце прошлого года помощник куратора музея университета Абир Эладани, родившаяся в Египте и работавшая 10 лет в музее в Каире, проводила обзор азиатской коллекции и случайно наткнулась на коробку из-под сигар, в которой находился потерянный артефакт.

Эксперты исследовали его и выяснили, что фрагмент дерева относится к периоду от 3341 до 3094 года до нашей эры — примерно на 500 лет старше самой пирамиды. По мнению ученых, это может быть связано с возрастом самого дерева или его длительным хранением до того, как он попал в пирамиду.