Создатели «Смешариков» запустили новый комедийный сериал «Бодо Бородо»

17.12.2020
Восемь эпизодов нового комедийного мультсериала выйдут в четверг в онлайн-кинотеатре IVI.
Как рассказала продюсер проекта Десислава Медкова, создатели поставили себе амбициозную цель — сделать детский образовательный сериал, который будет интересно смотреть не только детям, но и их родителям.
Персонаж режиссера проекта Владимира Сахновского оказался для этой цели идеальным. Это «самоуверенный, хулиганистый и обаятельный бородач, который при всей своей ворчливости действительно любит своих учеников», говорится в сообщении.
Первый сезон комедийного проекта выйдет под названием «Бодо Путешествия». В него войдут 60 эпизодов, каждый из которых будет длиться по четыре минуты. Вместе с главным героем и его учениками зрители отправятся в разные уголки планеты, где узнают что-то новое о географии и культурах народов.