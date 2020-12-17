На Creative Global Talks представили цифровое управление интеллектуальной собственностью

Об этом сообщили в агентстве стратегических коммуникаций Prophet.

11 декабря 2020 года Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) организовала интернет-дискуссию «Цифровая трансформация авторского потенциала». В ходе мероприятия представители творческих профессий убедились в том, что современные российские digital-сервисы управления интеллектуальной собственностью, кроме защиты, обеспечивают ее монетизацию и привлечение инвестиций, говорится в сообщении.

В дискуссии приняли участие певица, автор, правообладатель, и. о. председателя авторского совета НЦИС и член президиума Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) Ирина Видова-Молчан, музыкант, композитор, продюсер, художник, фотограф, режиссер театра и кино Стас Намин, автор песен, певица, телеведущая Роза Зергерли, композитор, музыкант, продюсер группы «A’STUDIO» Байгали Серкебаев, управляющая портфелем IT-продуктов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, коммерческий директор цифрового сервиса n’RIS Григорий Туринцев, директор по digital-маркетингу FONMIX Георгий Олейник, операционный директор краудлендинговой платформы Co-Fi Виктор Максимов.

В ходе дискуссии представители IT-отрасли продемонстрировали преимущества цифровых платформ n’RIS, IPEX, FONMIX, Co-Fi и сети IPChain. Все эти сервисы призваны защитить результаты творчества, исключить посредников между творцом и потребителем, а также упростить и ускорить не связанные с творчеством процессы — например, оформить договор о купле-продаже прав на объекты интеллектуальной собственности или получить финансирование от инвесторов. «Базой для площадок выступает сеть IPChain, — пояснила Валерия Брусникина. — Это открытая общественная сетевая платформа для отслеживания жизненного цикла объекта интеллектуальной собственности. В основе лежит технология блокчейна. Вся информация в сети защищена, ее невозможно изменить. На базе IPChain и строятся различные цифровые сервисы для авторов и правообладателей».

Часть присутствующих творцов призналась, что уже имеет опыт использования платформ, но есть и те, кто впервые узнал о существовании данных digital-решений. При этом все участники сошлись во мнении о таких явных преимуществах цифровых продуктов, как доступность, удобство, эффективность в решении проблем. Деятели культуры увидели в сервисах большое будущее и потенциальную возможность творить — без отвлечения на бумажную волокиту.

Своим впечатлением от работы с IPEX поделилась Ирина Видова-Молчан: «Просто отлично, что цифровая биржа для оборота объектов интеллектуальной собственности появилась при нашей активной творческой деятельности. Здорово, что покупатель и продавец находят друг друга на площадке, а сделка по купле-продаже занимает всего девять минут! Мечтаю, чтобы мои произведения нашли здесь своего покупателя».

Как признался Байгали Серкебаев, он был приятно удивлен, что появилась возможность оперативного размещения музыкальной продукции на бирже IPEX. Композитор также назвал интересной и современной идею задействовать краудлендинговую платформу Co-Fi для финансирования творцов. «Плюс потрясающий вариант с инвестициями. Мы вполне можем попробовать использовать возможности платформы и найти инвестора с помощью данной площадки», — добавил Серкебаев.

Григорий Туринцев перечислил основные преимущества цифровых инструментов n'RIS: отсутствие посредников, быстрая работа, простота и прозрачность площадки для авторов, контрагентов, высокая эффективность и доступность услуг.

По словам Ирины Видовой-Молчан, активная позиция по защите авторского права возникает у творцов, которые осознают культурную и материальную ценность своего произведения. Понимание ценностей мотивирует автора искать пути защиты результатов его творчества. «У меня есть некоторый опыт монетизации и работы с цифровыми площадками — Cityweb, YouTube, — подчеркнула певица. — С интересом смотрю на новые российские сервисы, нахожусь под большим впечатлением от n’RIS, где зарегистрировала около 140 клавиров музыкальных произведений Олега Молчана. Самое потрясающее, что я получила на каждое из них свидетельство со своими идентификационными номерами. Как оказалось, такие документы могут быть приняты Верховным судом Белоруссии в качестве доказательств авторства. Очень здорово, что все элементы сервиса доступны на русском языке. Хочу сказать спасибо за них разработчикам, вы облегчаете нашу жизнь».

Среди сервисов n'RIS Григорий Туринцев подчеркнул возможность фиксации авторства на любой объект интеллектуальной собственности, защищенную передачу доступа к объектам, автоматизированный поиск незаконно размещенного контента в интернете и онлайн-регистрацию имени или псевдонима автора в международном реестре ISNI. В первом квартале 2021 года будет запущена услуга «Конструктор документов» для составления типовых договоров и «Доставка до витрин» — пользователь сам определит, на каких площадках он хочет размещать контент и самостоятельно выбирать способы его продвижения.

Об удобстве пользования цифровым сервисом n’RIS заявил и Стас Намин, отметив, что делает это совершенно свободно: «Здесь намного проще. Не обязательно записывать клавиры, можно поставить любые записи. Например, совсем недавно Лондонский симфонический оркестр исполнил мою симфонию. Я просто взял эту запись — даже партитуру необязательно было ставить — и загрузил на площадку».

Встреча показала, что сервисы востребованы авторами. Роза Зергерли считает, что цифровые инструменты имеют большой потенциал, а творцы с огромным интересом воспользуются новыми технологическими возможностями. «Зачастую связаться с тем или иным композитором для сотрудничества бывает очень сложно. Такой сервис, как IPEX, поможет быстро отыскать автора и предложить ему совместную работу или купить какое-то его произведение. А сервис Co-Fi будет незаменим при поиске источника финансирования, например, для зарубежного тура. В целом, думаю, о digital-площадках надо трубить на весь мир, чтобы больше людей узнали про них, — уверена один из влиятельнейших деятелей искусства в Азербайджанской Республике.

Также очередная серия Creative Global Talks продемонстрировала желание создателей получить больше предметной информации, узнать особенности заложенного в n’RIS, IPEX, FONMIX, Co-Fi и IPChain функционала. Поэтому дополнительные дискуссии в этой тематике продолжатся в будущем. По мнению авторов, digital-сервисы способны не только защищать нематериальные активы, но и монетизировать результаты интеллектуальной деятельности, помогать привлекать средства, сокращая до минимума время на различные операции, которые не связаны с самим творчеством.

Запись обсуждения размещена на официальном YouTube-канале Creative Global Talks.

Информационная справка

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

ЕАКОП – ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), является членом IFFRO.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).