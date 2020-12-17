Сенат Франции потребовал начать возвращение культурных ценностей странам Африки

17.12.2020
Доклад опубликовали перед голосованием в Сенате по законопроекту, предусматривающему реституцию Бенину 26 вывезенных оттуда в колониальные времена статуэток. Кроме того, в проекте закона содержится инициатива вернуть Сенегалу ценную старинную саблю.
Сенаторы выразили беспокойство не только по поводу реституции похищенных у африканских народов ценностей. Законодатели отметили необходимость строгого обоснования реституции в каждом конкретном случае, а не возвращения всех ценностей по первому требованию африканских стран.
Зачастую культурные ценности возвращаются по линии МИД при визитах во Францию важных африканских политиков, отметил центрист Лоран Лафон, глава сенатской комиссии по культуре. «В таких случаях зачастую дипломатические соображения преобладают над научными», — подчеркнул Лафон.