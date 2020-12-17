Об этом сообщает пресс-служба Российского национального оркестра (РНО).

Концерт, посвященный 30-летию РНО, состоялся 16 декабря в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Перед началом программы министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поздравила Российский национальный оркестр и его главного дирижера Михаила Плетнева.

Выразив глубокую благодарность главе РНО, Любимова вручила Михаилу Плетневу орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Мы вас так любим за то, что вы делаете для своего зрителя. Мы понимаем, что самым трудным годом оказался именно тридцатый год. Благодарим вас за выдержку и за то, что вы делаете для музыки», — сказала министр.

В этот вечер была исполнена авторская программа-дивертисмент, подготовленная художественным руководителем и главным дирижером оркестра Михаилом Плетневым. Ее представили всемирно известные музыканты, знаменитые солисты, давние друзья и партнеры коллектива: скрипачи Вадим Репин и Сергей Крылов, пианист Борис Березовский и виолончелист Александр Рудин. За дирижерский пульт встал сам маэстро.

Российский национальный оркестр — один из ведущих симфонических коллективов нашей страны. Обрел международную известность и безусловное признание публики и экспертного музыкального сообщества. С момента своего создания он стал олицетворением русской музыкальной традиции и символом ее новейшей истории.

«Самым убедительным послом новой России» назвала американская пресса Российский национальный оркестр. В 2004 году РНО стал первым оркестром в истории симфонических коллективов нашей страны, получившим самую престижную музыкальную награду — премию Grammy.