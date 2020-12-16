В Петербурге простились с народным артистом России Николаем Ивановым

16.12.2020
Гражданская панихида об умершем артисте прошла в театре, в котором он служил более 55 лет.
Руководитель художественных проектов ТЮЗа, заслуженный деятель искусств России Адольф Шапиро сказал в своем выступлении на траурной церемонии, что актер остается с людьми до тех пор, пока о нем жива память у тех, кто видел и слышал его выступления.
«А такой незаурядный, как Николай Николаевич, заслужил право на продолжение в театральных сказаниях, в рассказах и легендах, которые поддерживают веру в рыцарское предназначение актера», — сказал Шапиро.
Николай Иванов родился 22 января 1943 года в Тихвине. Артист запомнился отечественным зрителям по ролям в таких фильмах, как «Сошедшие с небес», «Красная палатка», «О любви». Самую большую известность он получил благодаря своей главной роли в советском телевизионном многосерийном фильме «Вечный зов».
Актер умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни от сердечной недостаточности. Его тело предали земле на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.