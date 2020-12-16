Роман Алексея Иванова «Тени тевтонов» выйдет в январе 2021 года

16.12.2020
Новый исторический роман будет опубликован сразу в двух форматах. 14 января пройдет премьера аудиосериала в международном сервисе аудиокниг Storytel, 25 января роман увидит свет в традиционной бумажной версии в издательстве «Рипол классик».
Новое произведение писателя, получившего известность по книге «Сердце Пармы», представляет собой масштабный постмодернистский роман, рассказывающий о войне с нацистской Германией и с Тевтонским орденом. Сюжеты книги повествуют о любви и проклятии, о вечных сюжетах и священных тайнах, говорится в сообщении.
Действие романа разворачивается в мае 1945 года в катакомбах военно-морского города Пиллау, где на секретном объекте укрывается один из нацистских главарей, гауляйтер Восточной Пруссии. Пока он готовится к побегу на субмарине, советские разведчики находят путь в катакомбы. Однако в планы людей вдруг вмешивается древняя и грозная воля дьявола, жаждущего вернуть свой меч, который похитили крестоносцы Тевтонского ордена.