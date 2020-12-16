Мариинский театр представит предновогоднюю премьеру оперетты «Летучая мышь»

Постановка будет показана на сцене театра 26 и 27 декабря, сообщили в Мариинке.

Зрители увидят оперетту «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в постановке Алексея Степанюка. Над костюмами и декорациями работает Вячеслав Окунев, над хореографией — Илья Устьянцев. Дирижировать премьерой будет маэстро Валерий Гергиев.

«Летучая мышь» чаще всего появляется на театральных афишах под Новый год, и редкий новогодний гала-концерт крупного оперного театра или филармонии обходится без увертюры к этой оперетте. Однако для Мариинского театра это не самый привычный жанр. «Мы решили обратиться к оперетте Штрауса именно в 2020 году. Обстоятельства вынуждают нас искать адекватный ответ», — шутит Валерий Гергиев.

Действие оперетты происходит в течение вечера (1-й акт), ночи (2-й акт) и утра следующего дня (3-й акт). Разбираться в забавных коллизиях запутанного предстоит режиссеру Алексею Степанюку, работавшему над сценическим воплощением «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» Чайковского, «Очарованного странника», «Левши», «Рождественской сказки» Щедрина, «Идиота» Вайнберга, «Истории Кая и Герды» Баневича.

О своей новой работе режиссер говорит: «Сейчас мы переживаем непростое время — и такая радостная, светлая музыка, веселый, как брызги шампанского, спектакль с красивыми декорациями и костюмами, может стать спасением от несколько депрессивного настроения, в которое нас могут ввергнуть обстоятельства».

«Летучая мышь» будет представлена в театре с русским текстом Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. После войны они перевели либретто Карла Хафнера и Рихарда Жене, написав остроумные диалоги и добавив некоторые подробности — вплоть до целых эпизодов (например, знаменитую сцену с собакой Эммой). По задумке постановщиков, спектакль, где артисты говорят и поют по-русски, не только будет ближе и понятнее зрителям, но и даст простор для творческой импровизации.