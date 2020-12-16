Screenlife «Ромео и Джульетты» Бекмамбетова покажут на американском Sundance-2021

16.12.2020

Экранизация российских продюсеров Тимура Бекмамбетова и Игоря Цая будет представлена на смотре в январе-феврале следующего года, сообщили в пресс-службе компании «Базелевс».

Новая экранизация будет представлена в конкурсе одного из самых влиятельных смотров независимого кино в мире, который состоится в США с 28 января по 3 февраля 2021 года. Работа российских продюсеров попала в секцию NEXT, отмечающей самые передовые и инновационные картины киносмотра.

Фестиваль Sundance состоится в этом году в смешанном формате онлайн и офлайн. Премьера фильма пройдет на виртуальной платформе фестиваля.

Режиссером фильма стал лауреат Sundance 2018 года Кэри Уильямс, получивший награду за короткометражку Emergency.

Действие картины, вышедшей под названием R#J, будет происходить в современном мире на экранах смартфонов главных героев. Роли в картине исполнили Камерон Энгельс и Франческа Ноэль.