Screenlife «Ромео и Джульетты» Бекмамбетова покажут на американском Sundance-2021

16.12.2020
Новая экранизация будет представлена в конкурсе одного из самых влиятельных смотров независимого кино в мире, который состоится в США с 28 января по 3 февраля 2021 года. Работа российских продюсеров попала в секцию NEXT, отмечающей самые передовые и инновационные картины киносмотра.
Фестиваль Sundance состоится в этом году в смешанном формате онлайн и офлайн. Премьера фильма пройдет на виртуальной платформе фестиваля.
Режиссером фильма стал лауреат Sundance 2018 года Кэри Уильямс, получивший награду за короткометражку Emergency.
Действие картины, вышедшей под названием R#J, будет происходить в современном мире на экранах смартфонов главных героев. Роли в картине исполнили Камерон Энгельс и Франческа Ноэль.