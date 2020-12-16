Петербургский завод поможет Франции восстановить часы Нотр-Дама

16.12.2020
В настоящее время петербургские часовые эксперты изучают сохранившиеся детали часов с собора Парижской Богоматери, чтобы выяснить, какие детали можно сделать в Петербурге, уточнили в пресс-службе завода «Ракета».
Во Франции технология производства монументальных часов утрачена, отметили на заводе. Петербургское предприятие сохранило опыт разработки и создания самого большого часового механизма в мире — часов атриума ЦДМ в Москве, вес которого составляет 4,5 тонны, а размеры достигают 6 на 7 метров.
Служивший в соборе Парижской Богоматери часовой механизм Collin управлял четырьмя циферблатами на скатах кровли собора. Механизм был создан в 1867 году, но разрушился в пожаре в апреле 2019 года.