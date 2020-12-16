«Это лицемерие»: Маковецкий потребовал возместить театрам ограничение заполняемости

Фото: kino-teatr.ru

Народный артист РФ и актер Театра имени Вахтангова прокомментировал свое состояние и поделился переживаниями с «Газетой.Ru».

После заражения коронавирусом Сергей Маковецкий чувствует себя хорошо, отметил актер. Ранее стало известно, что он заподозрил у себя инфекцию после того, как потерял чувство обоняния. Тексты на COVID-19 подтвердили его опасения.

Однако выяснилось, что актер заболел в легкой форме — у него даже не повысилась температура. Теперь Маковецкий находится дома на карантине и ждет возвращения на сцену.

Больше, чем собственное здоровье, актера беспокоят введенные властями ограничения на заполняемость театров во время спектаклей. Маковецкий убежден, что театрам необходимо разрешить заполнять свои залы наполовину, а не на четверть.

«С невероятностью жду выхода на сцену. Выйду в 20-х числах, если все будет в порядочке, и буду играть на двадцать пять процентов», — сыронизировал Маковецкий.

Актер заявил, что не понимает смысла введенных ограничений в театрах. По мнению Маковецкого, театр сегодня — «самое безопасное место», потому что публика дисциплинированно надевает маски и соблюдает социальную дистанцию. Нужно увеличить число разрешенных зрителей в зале до 50%, в противном случае компенсировать театрам потерянную выручку, заявил актер.

«Пусть тогда государство доплачивает до аншлага или хотя бы до 70%, чтобы театры что-то зарабатывали — потому что от этого зависит жизнь людей. Это лицемерие, когда говорят, что в театрах заражаются. Наш театр еще как-то держится, мы создали подушку безопасности — у нас все-таки несколько сцен. Тем не менее, когда было 50%, театр приходил к нулю. А 25% — это уже чудовищно», — подчеркнул Сергей Маковецкий.