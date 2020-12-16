Путин и Мишустин поздравили режиссера и актрису Светлану Дружинину с 85-летием

16.12.2020
За годы вдохновенного труда Дружинина в полной мере реализовала свой неиссякаемый творческий потенциал, ярко проявила себя на актерском и режиссерском поприще, сказал Владимир Путин.
Глава кабмина Михаил Мишустин отметил редкий дар и обаяние Дружининой, которые воплотились в незабываемые кинообразы, покорившие сердца людей. «Особой гранью вашего таланта стала режиссура», — сказал он.
Многие годы Дружинина создает уникальные картины, увлекательно рассказывая о России XVIII века, о разных событиях, личностях, судьбах, любви и надежде. «Ваши творческие работы стали кинохитами. Миллионы зрителей очень любят ваши яркие, нестареющие фильмы, знают их наизусть и готовы смотреть снова и снова», — подчеркнул премьер.
Светлана Дружинина родилась в Москве 16 декабря 1935 года. Как актриса получила популярность благодаря своим ролям в фильмах «Дело было в Пенькове», «За витриной универмага» и «Девчата».
Режиссерским дебютом Дружининой стал фильм по роману Вениамина Каверина «Исполнение желаний». После этого вышли ее картины «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская» и «Принцесса цирка». Самую большую известность Дружининой принес фильм «Гардемарины, вперед!» и его продолжения.
Дружинина — президент Всероссийского фестиваля исторического кино «Вече». В 2020 году на Московском международном кинофестивале удостоилась спецприза «За многолетнее служение искусству кино». Ей присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР (1989) и народной артистки РФ (2001). Награждена орденами Почета (2006 год) и Дружбы (2012), отмечена благодарностью Президента РФ (2010).