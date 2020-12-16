Бондарчук сгладит недовольство кабардино-балкарцев новым фильмом о второй жене Грозного

Об этом режиссер Наталья Бондарчук сообщила на пресс-конференции в рамках кинофестиваля «Кабардино-Балкария-100».

Советская и российская актриса заявила, что собирается снять документальный фильм о жизни второй жены царя Ивана Грозного — кабардинской княжны Марии Темрюковны. По ее словам, она готова приступить к проекту уже в ближайшее время, если не будет препятствий.

Из-за ограничений в связи с пандемией и экономическим кризисом полноценный исторический фильм создать не получится, поэтому режиссер рассчитывает сделать документальный фильм с актерскими вставками, пояснила она. «Дорогу осилит идущий», — сказала Бондарчук.

В ходе экскурсии по Национальному музею Кабардино-Балкарии Бондарчук заявила, что поняла и оценила объем того, что не сделали кинематографисты. По ее словам, жители республики недовольны образом Марии в недавно вышедшем фильме об Иване Грозном.