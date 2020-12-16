Музей «Гараж» представит кинопрограмму «Продолжение экскурсии»

Показы кинопрограммы, подготовленной командой Garage Screen, пройдут с 2 по 10 января 2021 года в лектории Музея «Гараж», сообщили в музее.

Программа состоит из фильмов, в которых реальные произведения искусства становятся импульсом и катализатором действия. В этих картинах искусство выступает как важнейшая часть будней и способ их поэтизации, как условие любовной интриги, дружеского союза и социальных отношений, как ежедневный труд, терапевтический опыт, источник вдохновения и замешательства, как форма и суть человеческой жизни.

«В каком-то смысле музеи, как и другие места, в которых происходит непосредственная встреча искусства и человека, работают и остаются открытыми всегда. Они находят свое продолжение и воплощение в повседневности, в устройстве общества, в драматургии человеческих отношений и связей — от социальных до сугубо личных. Иными словами, искусство не заканчивается и не начинается у музейного, галерейного, (кино)театрального, концертного, etc входа/выхода. Его путь лежит не столько в музей, сколько из музея — обратно в большой внешний мир и в отдельный мир каждого человека», — говорит куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский.

Программа «Продолжение экскурсии» посвящена этому перекрестному движению и его разнообразным формам. В самом известном фильме Джона Джоста «Все работы Вермеера в Нью-Йорке» картины великого фламандца становятся связующим звеном между производством капитала и свободой творчества.

В «Музейных часах» Джема Коэна пространство и аура музея оказываются почти что утопией — хрупкой и мимолетной, но едва ли не единственной, доступной современному человеку.

В населенной двойниками и подобиями «Красной спине» Антуана Барро искусство — это источник не только красоты, но и ужаса, соблазнительного и вдохновляющего.

В «Детях Айседоры» Дамьена Манивеля танец и личная трагедия Айседоры Дункан отзываются сквозь десятилетия в работе и буднях современных танцовщиц, интерпретирующих классику.

В воздушном «Полете красного шара» Хоу Сяосяня искусство буквально растворено в повседневности, а в «Идеальном дне Карла» Риркрита Тиравании самые обыденные и непроизвольные действия осуществляются как отточенный перформанс.

Наконец, в поэтическом иммерсивном фильме Джессики Сары Ринланд «То, что на расстоянии напоминает другое» труд реставраторов, скрытый от глаз публики, не только ставит под вопрос границы между копией и оригиналом, историей и современностью, но и сам складывается в отдельную хореографию — своеобразный балет из движений рук и их звуков.