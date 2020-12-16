На дороге к Второму Храму в Иерусалиме нашли лампу возрастом более 2 тыс. лет

Раскопки проводились израильским Управлением древностей и Фондом Ир Давида, сообщает Jewish News Syndicate.

В ходе исследований археологи нашли дорогу, которая использовалась паломниками во времена Второго Храма (516 год до н.э.). Длина дороги составляет почти 600 м, ширина — 8 м.

Дорога соединяла Силоамский пруд на юге Города Давида, старейший населенный район Иерусалима, с подножием Храмовой горы. На этой дороге была найдена масляная лампа возрастом 2000 лет.

По мнению ученых, лампа использовалась во времена хасмонейского периода. Она сделана из глины и украшена растительным орнаментом с изображением ветки с листьями, характерной для первого века до н. э., когда период правления Хасмонеев подходил к концу.

Подобные подсвечники использовались для самых различных целей, от таких простых нужд, как освещение комнат и улиц, и до религиозных церемоний в Шаббат и Хануку. Археологи намерены изучить содержимое подсвечника, чтобы узнать тип масла, которое в нем использовалось.