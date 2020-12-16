Цискаридзе объяснил самоубийство дочери Гафта

Балетмейстер и близкий друг дочери Валентина Гафта поделился воспоминаниями в эфире программы «Пусть говорят».

По словам Николая Цискаридзе, жена покойного артиста несет на себе свою долю вины за трагическую смерть дочери, которая ушла из жизни 18 лет назад. После этого жизнь Валентина Гафта стала адом — несмотря на время, он не мог простить себе смерти единственной наследницы, рассказал балетмейстер.

Оправиться от потери дочери ему помогла новая жена Ольга Остроумова, отметил Цискаридзе. Дочь Гафта была чувствительной девушкой — она мечтала о карьере балерины и в то же время боялась возможных обвинений в блате. Однако к смерти ее подтолкнуло не это, уверен балетмейстер.

«Оля была вовлечена в развод родителей своей мамой, и это негативно сказалось на ее состоянии. Мать была против, чтобы Оля общалась с отцом. Они встречались тайно», — рассказал Цискаридзе. По его словам, он регулярно наблюдал состояние Ольги во время обучения, но поддержать ее мог только на словах.

Гафт знал о терзаниях дочери, но помочь не мог. «Каждый раз, когда я встречался с Гафтом, я видел, что ему сложно, что одно мое нахождение рядом напоминает про Олю», — поделился Цискаридзе.