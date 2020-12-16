У логова древней гиены в крымской пещере установят статуи вымерших животных

Экспозицию откроют для туристов к началу летнего сезона, сообщили в Зоологическом музее Крымского федерального университета.

Фигуры древних животных поставят у входа в крымскую пещеру Таврида, сообщил ведущий методист Дмитрий Старцев. По его словам, это реконструкции животных, ископаемые остатки которых часто находят в пещере.

«Мы хотим показать наиболее известных и интересных из них. Например, древние лошади, по-научному лошади Стенона, отличались от современных более коренастым телосложением. У нас в пещере найдено две формы стеноновой лошади: крупная и мелкая. Мы сделали реконструкцию крупной лошади», — рассказал Старцев.

До конца года из Петербурга в Крым привезут еще 11 фигур, которые изображают носорогов, слонов, пещерного медведя и саблезубых тигров. Всего у пещеры будет 20 фигур животных, в том числе бизон с теленком, саблезубый тигренок, семья лошадей из трех особей, пещерная гиена и две антилопы.

В будущем фигуры будут установлены на территории ландшафтного парка, который создадут на плато над пещерой «Таврида». После разработки плана территории фигуры объединят в биогруппы, например «семья лошадей и ископаемые антилопы», пояснил Старцев.

Карстовая полость длиной около двух километров была найдена в Белогорском районе Крыма близ поселка Зуя в ходе строительства трассы «Таврида». Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних животных. Как выяснили ученые, в древности пещера служила логовом гигантской пещерной гиены.