Центр театра и кино Никиты Михалкова привезет в Екатеринбург свою новую премьеру

Гастроли спектакля «Цветы запоздалые. Маленький роман» пройдут в феврале 2021 года в Екатеринбурге, сообщили в центре.

Премьерный показ музыкально-драматического спектакля Анны Айрапетянц «Цветы запоздалые. Маленький роман» состоится 8 февраля 2021 года на сцене Свердловской государственной академической филармонии. Проект реализуется при участии Благотворительного фонда поддержки Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Центр театра и кино на Поварской».

Новый проект Анны Айрапетянц представляет собой сочетание фрагментов повести «Цветы запоздалые» Антона Чехова и «Шести музыкальных моментов» op. 16 Cергея Рахманинова. В камерном действии находят свое воплощение и театральная классика, и современный взгляд. Это «маленький роман» в ритме чеховского повествования и музыкальные моменты Рахманинова, отмечается в сообщении.

История безответной любви княжны Маруси к преуспевающему доктору Топоркову развивается на фоне семейной драмы князей Приклонских. Эта любовь безнадежна, но автором найден выход в финале — доктор полюбит ее, но… «не цвести цветам поздней осенью», «кончился и этот маленький роман».

«Прежде всего нам хотелось передать замысел Чехова, что, впрочем, не исключает нашу фантазию, взгляд на чеховскую прозу со стороны. И, конечно, бессмертная музыка Рахманинова наполняет спектакль новыми оттенками и гранями», — рассказала автор проекта Анна Айрапетянц.

Спектакль Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова состоится в Большом зале Свердловской государственной академической филармонии 8 февраля 2021 года в 19.00. Продолжительность — 1 час 20 минут.

«Мы очень рады, что первые после недолгого перерыва из-за пандемии гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова пройдут именно в Екатеринбурге и при участии нашего Фонда. Мы и в дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы у жителей нашего региона была уникальная возможность первыми смотреть премьеры Центра и самого Никиты Сергеевича Михалкова», — сказала Анастасия Лукичева, представитель Благотворительного фонда поддержки Центра театра и кино на Урале.