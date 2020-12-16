Московские художники приглашают прогуляться по неочевидным пространствам

Акция Art - Space - Hopping организована принт-маркетом «Вкус бумаги» при поддержке Музея Москвы.

Прогулки по неочевидным художественным пространствам Москвы пройдут 19 и 20 декабря.

В 2020 году ярмарки, выставки и крупные мероприятия отменялись из-за пандемии коронавируса, напоминают организаторы. Арт-хоппинг —новый формат взаимодействия художников и зрителей, который одновременно поддерживает художественное сообщество и не нарушает карантинных ограничений, говорится в сообщении.

Участники события увидят современное искусство не через знакомые институции, музейные пространства и галереи, а через небольшие мастерские, студии, квартирные галереи и дружественные пространства. На двухдневной прогулке можно будет познакомиться с художниками и купить понравившиеся работы. Маршрут по Москве каждый составляет сам, отмечается в сообщении.

На карте Art-Space-Hopping можно найти исторические мастерские на Вавилова, коллажную мастерскую Олега Бородина и керамическую студию Анастасии Сухаревой-Морозовой на Покровке, печатную мастерскую на Чистых прудах Ferrum Printlab и многое другое. Спонтанные выставки также пройдут в дружественных барах и кафе: в «Кооперативе Черный», барах «Сентябрь», «Циферблат», PowerHouse и других столичных заведениях.

Поддержать инициативу может любой желающий, купив билет за 200 рублей на все площадки на оба дня события на timepad.