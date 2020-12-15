«Никто никому не жаловался»: Вдова Кобзона поведала о его невероятной силе духа

Нелли Кобзон поделилась своими воспоминаниями в разговоре с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

По словам вдовы, когда она узнала о заболевании мужа, то решила бороться с болезнью вместе с ним. «Будем лечиться, будем все делать, что необходимо», — сказала Нелли своему супругу. В течение шестнадцати лет певец боролся с онкологической болезнью, при этом жена во всем помогала ему, поддерживая в трудные минуты.

Даже после страшного диагноза Кобзон продолжал держаться. «Он действительно болел, и болел очень тяжело, но он себя так вел, что, честно говоря, это не ощущалось», — подчеркнула Нелли.

По ее словам, певец был настолько мужественным человеком и так неэгоистично себя вел, что присутствовавшие рядом с ним забывали о его болезни. Однако в это время сам артист говорил жене, что в борьбе с онкологией иногда был готов опустить руки.

Кроме того, что он терпел страшную боль, ему доставляло мучение видеть свою жену истощенной и уставшей. Ведь Нелли Козон все время была со своим супругом — и дома, и в клинике.

В какой-то момент жена певца поняла, что его состояние ухудшается, несмотря на все усилия врачей. Однако и в этот, самый сложный период пара продолжала хранить стойкость и мужество.

«Конечно, я понимала, что он уходит», — призналась Нелли Кобзон. Однако супруги все равно старались вести себя так, чтобы ничто не напоминало о грядущей трагедии. Даже оставаясь наедине, они никогда не говорили о смертельной болезни певца, подчеркнула Нелли.