Григорий Лепс саркастично высказался о не пришедших проститься с Гафтом

Слова певца во время траурной церемонии приводит Пятый канал.

Пришедший проводить в последний путь актера Валентина Гафта исполнитель констатировал, что увидел на церемонии далеко не всех своих коллег по творчеству, которые могли бы прийти.

Исполнитель подчеркнул, что не сможет присутствовать на похоронах, но побыть на церемонии прощания назвал своим долгом. В то же время некоторые «очень занятые» знаменитости не нашли времени и для этого, отметил Лепс.

«Сожалею, что не увидел здесь некоторых наших коллег по цеху. Они обязаны были прийти и попрощаться с таким человеком. Я думаю, что у них есть дела — примерки, грим, ресницы, микрофоны», — прокомментировал певец.

По словам Лепса, он нечасто виделся с Гафтом и очень теперь сожалеет об этом. Однако последнюю встречу с актером Лепс запомнил хорошо. По его словам, Гафт читал свои сатирические стихи, в которых «досталось» многим деятелям искусств, в том числе и самому Лепсу.