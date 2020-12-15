На базе усадьбы Морозовых в Москве создадут Музей русского языка

Об этом во вторник сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова.

По ее словам, создание многоцелевого фондово-экспозиционного центра, работающего как открытое фондохранилище — Морозовского квартала, принадлежащего Музею имени Даля, является приоритетным долгосрочным проектом ведомства.

Комплекс также будет включать здание первой московской усадьбы Морозовых, легендарной династии промышленников и меценатов. «Здесь будет создан градообразующий объект культуры, который будет иметь значение Музея русского языка», — сказала Манилова на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия Литературного музея имени Даля, который будет отмечаться в 2021 году.

Возможность для создания комплекса есть, так как данная недвижимость уже передана музею, отметила замминистра. Однако все еще необходимо решение правительства Москвы, которое внесет изменения в правила землепользования и землеустройства для получения помещения, пригодного для открытого фондохранилища.

Одним из важных направлений работы Литературного музея имени Даля замминистра назвала создание единой экспозиции, которая охватит всю историю русской словесности. Решение этой задачи возможно лишь на основе музея, обладающего уникальной коллекцией, подчеркнула она.