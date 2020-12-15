Скучающие на карантине британцы нашли у себя во дворах более 6 тыс. артефактов

Период самоизоляции обернулся для Великобритании всплеском археологических находок, пишет dailymail.co.uk.

В 1997 году в Великобритании стартовала программа Portable Antiquities Scheme, легализовавшая деятельность археологов-любителей. В рамках программы любой британец может свободно исследовать территорию страны с металлодетектором при условии, что свои находки он передает на оценку экспертам Британского музея.

Благодаря программе и карантину в нынешнем году британцами было найдено более 47 тыс. артефактов. 6251 из них был обнаружен во время первого весеннего карантина жителями страны на задних дворах своих частных домов.

Так, в графстве Хэмпшир местный житель нашел клад золотых монет XV века, когда решил привести сад в порядок и начал выпалывать сорняки. Клад состоит из монет времен династии Тюдоров, на них отчеканены имена Екатерины Арагонской, Анны Болейн и Джейн Сеймур.

Житель графства Бакингемшир обнаружил клад из 50 золотых монет Южной Африки времен апартеида (1948 — 1994 годы). Крюгеррэнды были отчеканены на нефтеперерабатывающем заводе Rand в ЮАР в 1970-х годах. Как они попали в землю небольшого английского города, пока остается загадкой.