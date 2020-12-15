Слащева назвала способ для России войти в десятку анимационных держав мира

Об этом председатель правления студии «Союзмультфильм» рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, для этого объем производства анимационного контента в РФ должен удвоиться по сравнению с текущими показателями, достигнув 200 часов в год. Если бы не пандемия и вызванная ею закрытость стран и другие ограничения, ежегодный прогнозируемый рост анимационной отрасли в России составлял бы от 15 до 20% в год, считает Слащева.

Хотя Россия сегодня не входит в десятку анимационных держав мира, в студии видят это своей задачей, подчеркнула она. Чтобы решить ее, нашей стране нужно нарастить производство от 90 часов анимации в год, как это делается сейчас, до 200, сказала Слащева.

На данный момент доля российского анимационного контента на внутреннем рынке страны достигает 50%, отметила глава студии. Четыре года назад этот показатель составлял 30-35%, напомнила она.

«Мы последние годы ставили себе цель, как индустрия, достичь паритета с иностранными игроками. Можно сказать, что в этом году мы этого практически достигли», — подчеркнула Слащева.