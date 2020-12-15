Никас Сафронов рассказал об эпиграмме, рассорившей Гафта с Кобзоном

Художник вспомнил эпизод из общения артистов в разговоре с Пятым каналом.

Как вспоминает Сафронов, однажды он пришел в гости к Гафту, и тут актеру позвонил рассерженный певец Иосиф Кобзон и начал обвинять его в авторстве эпиграммы «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона».

«Валя, ты что такое творишь?» — так художник передает слова эстрадного исполнителя. Однако Гафт, по словам Сафронова, стал отнекиваться и объяснять певцу, что эпиграмма — не его произведение.

Кобзон не верил актеру и настойчиво требовал признания. Гафт славился своими меткими эпиграммами, вспоминает Сафронов, поэтому певец не принимал его объяснения о том, что строчку сочинил кто-то другой. «Это не я, конечно», — ответил в итоге Гафт.

Покойный артист очень уважительно относился к своим друзьям и не подшучивал над ними, убежден Сафронов.

Тем не менее, эпиграмма «прицепилась» к Кобзону, да так, что в свое время ее вспомнил президент РФ Владимир Путин во время награждения исполнителя.

Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни. Причиной смерти стали последствия ранее перенесенного инсульта.