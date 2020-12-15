Театр имени А.С. Пушкина представит дневники актрисы Алисы Коонен

Презентация книги и церемония вручения Памятных знаков Камерного театра состоится 25 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

25 декабря Камерный театр отметит свой день рождения. В этот день в Театре имени А.С. Пушкина пройдет презентация книги «Алиса Коонен. Моя стихия — большие внутренние волненья. Дневники. 1904–1950», вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение».

Книгу подготовила к публикации и подробно прокомментировала театровед Мария Хализева. По ее мнению, «Дневники» — один из важных документов истории театра ХХ века, и в то же время увлекательное свидетельство личной жизни великой актрисы.

Книгу представят Мария Хализева и главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

В этот праздничный день также пройдёт торжественная церемония вручения Памятных знаков Камерного театра – в этом году их удостоены актриса Анастасия Вертинская, хореограф, режиссер Сергей Землянский и историк театра Мария Хализева. Традиционно награду получают выдающиеся деятели культуры, чьё творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.