Директором Политехнического музея в Москве стала Елена Проничева

Она сменила на этом посту Юлию Шахновскую, сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе встречи с коллективом музея.

Приказом Министерства культуры РФ генеральным директором Политехнического музея назначена Елена Владимировна Проничева, сообщила Манилова. По ее словам, за плечами Проничевой — работа в институтах развития, а также в Еврейском музее и центре толерантности.

Юлия Шахновская сообщила о своем увольнении накануне, 14 декабря. С 2009 года она была гендиректором Фонда развития Политехнического музея. Главой музея Шахновская стала в июле 2013 года.

Елена Проничева в 2000 году окончила юридический факультет, в 2011-м — факультет искусств Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

С 1997 по 2010 год работала юристом в крупных организациях, в том числе таких, как «ЮСТ», «Росгосстрах» и «Газпром» (департамент внешнеэкономической деятельности), вела адвокатскую практику.

В марте 2012 года стала первым заместителем главы Департамента культуры города Москвы. В декабре 2013 года заняла должность руководителя Департамента культурного наследия Министерства культуры РФ. Тогда же заняла пост исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности.

В апреле 2014 года Проничева была назначена первым заместителем генерального директора АО «ВДНХ». В июне 2015 года заняла должность генерального директора АО «ВДНХ».

В сентябре 2018 года стала председателем Комитета по туризму города Москвы.