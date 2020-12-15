Актер Роман Курцын исполнил уникальный трюк на съемках фильма «Огонь»

Об этом сообщила пресс-служба журнала «КиноРепортер».

На сайте журнала будет опубликовано эксклюзивное интервью с актером Романом Курцыным, самостоятельно выполнившим уникальный трюк. Читателям будут доступны эксклюзивные фото- и видеоматериалы со съемок фильма.

Актер рассказал изданию, как создавалась киноистория о незаметных героях нашего времени — пожарных и спасателях, каждый день выходящих на поединок со смертоносной стихией. Вместе с Романом Курцыным главные роли в картине «Огонь» исполнили Константин Хабенский, сыгравший руководителя спасательной бригады, Иван Янковский, Стася Милославская и Виктор Добронравов.

На съемках Роман самостоятельно исполнил трюк, не имеющий аналогов в мире: огонь горел прямо на его коже. По признанию актера, он сам вызвался сыграть такую опасную сцену: «Когда учился в театральном институте, я все четыре года подрабатывал факиром, сам придумывал и ставил всевозможные фаер-шоу».

Основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева отметила, что фильм-катастрофа стал весьма успешным жанром для российского кино. «Я уверена, что «Огонь» войдет в число любимых фильмов у российских зрителей. Оба «Экипажа», «Армавир», «Метро» и «Землетрясение» — все эти картины не только блестяще демонстрируют ужасы стихийного бедствия, но и заставляют нас сопереживать непростым судьбам и личным драмам персонажей», — сказала она.

Премьера фильма «Огонь» состоится в Москве 16 декабря, прокат картины стартует в российских кинотеатрах 24 декабря.