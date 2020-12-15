Бородин, Мягков, Яковлева и Гинкас стали лауреатами театральной спецпремии «Золотой маски»

15.12.2020
Лауреатов специальной премии «Золотая Маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» определил секретариат Союза театральных деятелей России, говорится в сообщении.
В список награжденных вошли режиссер Алексей Бородин, режиссер Кама Гинкас, народный артист РСФСР Андрей Мягков и его коллега Ольга Яковлева.
Кроме того, награды были удостоены солист балета народный артист СССР Михаил Лавровский, театральный критик Видмантас Силюнас, режиссер Генериетта Яновская, артистки Фаина Костина и Ирина Соколова, а также солистка оперы Мариинского театра народная артистка СССР Людмила Филатова.
Премией «Золотая маска» также отмечены режиссер народный артист РФ Ефим Звеняцкий, актриса Национального драматического театра имени В. П. Кучияка Республики Алтай заслуженная артистка РФ Анна Балина, режиссер народный артист РФ Рафкат Исрафилов, народный артист РФ и Республики Татарстан Александр Славутский, артист-вокалист Хабаровского краевого музыкального театра народный артист РСФСР Игорь Желтухов.