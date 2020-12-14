На дне Черного моря нашли идеально сохранившийся корабль Османской империи

Находку сделали эксперты команды Black Sea Mystery, пишет Express.

Чтобы погрузиться на глубину 150 метров, ученые применили специальное подводное устройство, снабженное видеокамерой. На такой глубине в Черном море полностью отсутствует кислород, поэтому ее называют «мертвой зоной».

Благодаря отсутствию живых организмов попавшие в эту зону затонувшие корабли хорошо сохраняются до наших дней. Группа экспертов, которые изучали влияние изменения уровня моря на ранние человеческие сообщества в конце последнего ледникового периода, около 12000 лет назад, в поисках затопленных древних поселений наткнулась на останки корабля.

Ученые нашли деревянные балюстрады, окружавшие квартердек — палубу в кормовой части корабля. Сохранность корабля оказалась настолько исключительной, что эксперты обнаружили даже веревочные снасти для парусов и узоры, которыми были украшены отдельные части корабля.

Как выяснилось, орнаменты на корабле являются исламскими. По ним ученые смогли датировать судно временами Османской империи около 300 лет назад. Эксперты отметили, что корабль не сохранился бы так хорошо, если бы затонул в другом месте.