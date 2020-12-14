Худрук Дома Мейерхольда в Пензе Наталия Кугель умерла в 74 года

О смерти заслуженного деятеля искусств РФ сообщается на сайте Минкультуры региона.

Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», председатель Пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России Наталия Аркадьевна Кугель ушла из жизни 14 декабря, говорится в сообщении.

Кугель родилась в Одессе 5 июня 1946 года. Окончила Одесское государственное художественное училище им. М.Б. Грекова по классу скульптуры, затем Московский государственный институт культуры, в котором получила профессию театрального режиссера.

Работала в качестве второго режиссера на «Мосфильме». С 1977 года работала в Пензенской области, где с ее участием прошли реставрация и открытие мемориального музея театрального режиссера, уроженца Пензы Всеволода Мейерхольда. В 1984 году музей открылся и стал первым мемориалом Мейерхольда в России и за рубежом.

Наталия Кугель была создателем и главой камерного экспериментального Театра Доктора Дапертутто. Сегодня это один из самых известных пензенских театров не только в регионе, но и за его пределами.