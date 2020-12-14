Худрук Дома Мейерхольда в Пензе Наталия Кугель умерла в 74 года

14.12.2020
Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», председатель Пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России Наталия Аркадьевна Кугель ушла из жизни 14 декабря, говорится в сообщении.
Кугель родилась в Одессе 5 июня 1946 года. Окончила Одесское государственное художественное училище им. М.Б. Грекова по классу скульптуры, затем Московский государственный институт культуры, в котором получила профессию театрального режиссера.
Работала в качестве второго режиссера на «Мосфильме». С 1977 года работала в Пензенской области, где с ее участием прошли реставрация и открытие мемориального музея театрального режиссера, уроженца Пензы Всеволода Мейерхольда. В 1984 году музей открылся и стал первым мемориалом Мейерхольда в России и за рубежом.
Наталия Кугель была создателем и главой камерного экспериментального Театра Доктора Дапертутто. Сегодня это один из самых известных пензенских театров не только в регионе, но и за его пределами.