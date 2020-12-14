В Пушкинском музее построят три подземные галереи

Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

План строительства на территории ГМИИ имени А.С. Пушкина трех подземных галерей одобрили власти Москвы. Общая площадь галерей составит 5,7 га, говорится в сообщении.

Работы будут проведены за счет средств Федеральной адресной инвестиционной программы. В соответствии с проектом получат развитие пешеходная и транспортная инфраструктура территорий, прилегающих к музею.

В частности, будет благоустроен Малый Знаменский переулок на участке от Волхонки до Колымажного переулка — там появится пешеходная зона, в то же время будут созданы условия для проезда спецтранспорта.

В проект также включена реконструкция Колымажного переулка от Волхонки до Малого Знаменского переулка. Работы здесь затронут проезжую часть и парковочные места, говорится в сообщении.

Подземные галереи соединят основное здание музея, депозитарно-реставрационный и выставочный центры, галерею искусств старых мастеров и галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.