Директор московского Политехнического музея Юлия Шахновская уходит в отставку

Шахновская работала в музее на протяжении последних 11 лет, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Сегодня мой последний день в роли лидера Политеха. К сожалению, мне приходится уходить из музея», — сказала Шахновская, не назвав причину своего решения. По ее словам, за годы работы Политехнический музей стал делом ее жизни. «Это были лучшие 11 лет», — заявила она.

В 2009 году Шахновская заняла должность гендиректора Фонда развития Политехнического музея. В 2012-2013 годах перешла на пост заместителя гендиректора Политехнического музея по развитию. В июле 2013 года была назначена директором музея.

«Мы создавали музей, в котором главная ценность — человек, его мысли и идеи. Где диалог всегда ведется на равных», — добавила Шахновская. По ее словам, Политехнический музей должен побуждать людей задавать вопросы и искать на них ответы, пробуждая и удовлетворяя любопытство.