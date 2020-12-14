Памятник «Атом Солнца Олега Табакова» представили Машков, Миронов и Безруков

Скульптуру открыли у Новой сцены театра Олега Табакова, сообщает ТАСС.

Презентация памятника состоялась к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР. В ходе церемонии худрук театра напомнил одну из фраз Табакова, запечатленную на его памятнике: «Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается».

«Мы продолжаем дело и будем делать все возможное, чтобы театры процветали», — заявил Машков.

Установка памятника была включена правительством России в план мероприятий на 2019 год в рамках проведения Года театра. Однако из-за различных проблем мероприятие стало возможным лишь сейчас.

В числе гостей церемонии, закрытой из-за пандемии коронавируса, были дети Табакова — Антон, Мария и Павел, а также актеры Игорь Золотовицкий, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Ирина Апексимова и председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Олег Павлович говорил: «Веселенькое дело, которым занимаемся». Я рад, что и скульптура получилась веселенькой, отвечающей нашему искусству», — сказал в ходе своего выступления на церемонии Сергей Безруков.