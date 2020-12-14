Русский музей представит выставку плаката на тему просвещения в России первой трети ХХ века

Выставка откроется 17 декабря, накануне пройдет пресс-показ для представителей СМИ, сообщили в музее.

Выставка «Ученье — свет! Книгоиздательский и просветительский плакат в России. Из собрания Русского музея» представит около 140 произведений агитационного искусства, собранных в коллекцию Русского музея.

Гостям выставки покажут самые различные плакаты — от узконаправленной рекламы книжных магазинов, издательств и библиотек до масштабной пропаганды чтения, получения знаний и образования.

В числе известных мастеров плаката, работы которых будут представлены на экспозиции — Иван Билибин, Сергей Чехонин, Борис Кустодиев, Алексей Пахомов, Дмитрий Моор, Александр Дейнека, Дмитрий Буланов и другие.

Выставка будет работать до 29 марта 2021 года. Организовать ее помогло ПАО «НОВАТЭК».