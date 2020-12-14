Мариинский театр проведет фестиваль органной музыки

Смотр пройдет с 15 по 23 января в Концертном зале Мариинского театра, сообщили организаторы.

VIII Международный органный фестиваль — один из «малых» инструментальных фестивалей театра, вместе с фестивалями арфы и флейты. Обычно он проводится в октябре, однако из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись.

В афишу нынешнего фестиваля вошли выступления пяти органистов из Петербурга и Франции, каждый из которых представит свою программу. Своеобразный «маршрут» фестиваля организаторы объяснили происхождением органа Концертного зала, который был создан во Франции фирмой «Альфред Керн и сын».

Это первый французский инструмент на карте органов Петербурга. Также фестивалем руководит французский органист и композитор, профессор Парижской консерватории Тьерри Эскеш.

В Петербург приедут ученики профессора, лауреаты старейшего конкурса в Шартре — Тома Оспиталь и Давид Кассан. В фестивале также примут участие петербургские музыканты Ирина Котлярова, которая сыграет программу «Музыкальное приношение», построенную вокруг Баха, и Марина Вяйзя.

В финальном концерте Тьерри Эскеш выступит вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра. С афишей смотра можно познакомиться на сайте.