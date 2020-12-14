Институт Наследия издал энциклопедический справочник «Русская эмиграция в наградах и знаках»

Объемное иллюстрированное издание отображает историю символики русских эмигрантских организаций 1920–2000 годов, сообщила пресс-служба института.

Автором книги стал замдиректора Института по научной работе, руководитель Центра подводного культурного наследия, руководитель отдела материального наследия, доктор исторических наук Александр Окороков.

В книге приведены подлинные изображения и описания знаков и наград многочисленных воинских, гражданских, молодежных и религиозных союзов и обществ русского зарубежья.

Эксперты по вопросам русской эмиграции найдут в книге полную информацию об общественных, политических, спортивных, военных, учебных и других объединениях, которые были созданы в странах расселения российских граждан. Также приводятся биографии руководителей этих объединений и союзов.

В книгу также вошли редкие фотографии представителей эмигрантских организаций и их лидеров. Воспроизведены образцы членских книжек и удостоверений на право ношения знаков или наград, представлена печатная продукция русского зарубежья в листовках, газетах, журналах.

Купить книгу можно в Институте Наследия по адресу: Москва, ул. Космонавтов, д. 2, а также в книжных магазинах «Московский Дом книги», «Лабиринт», «У Кентавра» и «Русское зарубежье».