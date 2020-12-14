Кристоф Вальц и Майкл Дуглас сыграют Горбачева и Рейгана в сериале о конце холодной войны

Об этом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter.

Съемками телевизионного сериала занимается киностудия Paramount Pictures. В основу истории, по данным журнала, будет положена книга «Рейган в Рейкьявике: 48 часов, которые положили конец холодной войне» бывшего директора Агентства по контролю над вооружениями и разоружению США Кеннета Эделмана.

Агентство работало с 1961 по 1999 год. Эделман был его главой с 1983 по 1987 год, когда президентом США был Рональд Рейган.

Ставить сериал будет режиссер Джеймс Фоули, известный телезрителям по таким проектам, как и «Твин Пикс» и «Карточный домик». Исполнительными продюсерами сериала будут Фоули и Ютчи фон Линтел.