Самыми популярными российскими актерами года стали Антон Батырев и Мария Куликова

14.12.2020
Антон Батырев известен российским зрителям по сериалу «Грозный», Мария Куликова — по роле в мелодраме «Склифософский».
Батырев уже лидировал в рейтинге сайта в 2019 году. Следом за ним идет Станислав Бондаренко, повторив прошлогодний результат. В нынешнем году Александр Петров обошел Павла Прилучного на одну строчку.
В общем рейтинге актеров и актрис в десятку лидеров также попали Любовь Аксенова, Мила Сивацкая, Никита Панфилов и Кирилл Дыцевич. Рейтинг актеров-мужчин обновился в этом году наполовину, пояснили в компании.
В частности, свои позиции уступили Сергей Бурунов, Роман Курцын и Владимир Епифанцев.
В десятку лучших киноактрис попала Линда Лапиньш, исполнившая главную роль в сериале «Игра на выживание». В топ-10 также вошла Ксения Мишина из мелодрамы «Ты только мой» с Батыревым, и Виктория Корниенко, появившаяся в этом году в восьми сериалах.