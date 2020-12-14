На Кипре нашли уникальные артефакты древнего культа смерти

О находках возрастом 3500 лет рассказали профессора Питер Фишер и доктор Тереза ​​Бурге из Гетеборгского университета, пишет GU.SE.

Шведский археологический проект «Экспедиция Седерберга» посвящен исследованию города Хала Султан Текке, существовавшего в бронзовом веке на западном берегу Соленого озера Ларнаки, Кипр. Древний город площадью около 50 гектаров расположен на соленом озере недалеко от аэропорта, он был заброшен около 1150 года до нашей эры.

В 2017 году сканирование лидаром помогло найти полости под землей в районе к востоку от города. Ученые обнаружили, что эти полости являются проходами, ведущими к погребальным камерам.

Экспедиция нашла 52 человеческих скелета, в том числе скелет женщины 30-40 лет с орнаментированной шкатулкой из слоновой кости на груди. Кроме того, в гробницах было найдено множество погребальных принадлежностей, в том числе древнегреческие сосуды примерно 1350 г. до н.э., украшенные детализированными изображениями колесниц, запряженных лошадьми, и людей, вооруженных мечами.

Кроме того, была найдена печать с клинописью из Вавилона, датируемая 1800 годом до нашей эры, и редкий скарабей из Египта, датируемый 1350 годом до нашей эры.

Химический анализ образцов почвы показал, что при жизни эти люди страдали от паразитов. Смертность среди детей и подростков была очень высокой, поэтому 40-летний человек был одним из самых старых людей в том обществе.

Химический анализ также продемонстрировал наличие в городе огромного количества медного шлака, что указывает на крупномасштабную добычу меди, которая, в свою очередь, подвергала живущих в этой местности людей воздействию токсичных частиц свинца и мышьяка.

Архитектура гробницы значительно отличается от других древних гробниц в этом регионе. Она представляет собой подземный купол, покрытый толстым слоем штукатурки, в который можно попасть через узкий коридор, идущий с поверхности. Кроме того, был обнаружен красновато-коричневый культовый погребальный сосуд высотой 40 сантиметров с замысловатыми узорами, включая голову барана. По мнению ученых, он использовался в древних погребальных обрядах.

Доктор Фишер говорит, что этот объект был импортирован из Греции около 1400 г. до н.э. и является «уникальным», ничего подобного не было обнаружено где-либо еще.

Оба погребальных сооружения использовались примерно с 1500 по 1300 год до н.э. При этом в первой могиле с 52 скелетами были обнаружены скелеты 10 поколений очень богатой семьи, вероятно, элиты города, рассказывает доктор Фишер. Наличие уникального сосуда культа смерти и большого количества других ритуальных надгробий заставляет археологов подозревать, что найденная ими гробница не похожа на типичные некрополи того времени.