В животе древнеегипетской мумии нашли амулет скарабея

Об открытии команды американских ученых из Университета Нортуэстерн пишет Argonne National Laboratory.

Впервые в научном сообществе ученые использовали метод рентгеноструктурного анализа, чтобы посмотреть сквозь ткани 1900-летней мумии, найденной еще в 1911 году. С помощью комбинации компьютерной томографии (КТ) и рентгеновской дифракции ученые повергли мумию тщательному исследованию.

В результате выяснилось, что мумия является останками девочки пяти лет, похороненной с ритуальным амулетом скарабея в своем животе. Как показал анализ, скелет хорошо сохранился, на нем нет никаких признаков травмы. По сумме признаков ученые сделали вывод, что девочка умерла от какой-то болезни.

Кроме того, эксперты обнаружили внутри мумии 36 иголок — 11 вокруг головы и шеи, 20 у ступней и пять на туловище. Рентгеновская дифракция позволила выяснить, что иголки были вставлены для закрепления артефакта уже в XX веке.

29 лет назад мумию уже сканировали, однако несовершенные технологии тех лет не позволили получить такие четкие результаты.