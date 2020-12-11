Актер Яков Волговской умер в 80 лет

Артист скончался 10 декабря, сообщает портал Мичуринск.ru.

Яков Борисович Абрамович-Волговской родился в Саратове 25 апреля 1940 года. В 1964 году окончил театральное отделение Саратовского культурно-просветительского училища.

В 1966–1984 Волговской годах работал в Вольском государственном драматическом театре (Саратовская область). В 1984 году стал актером Мичуринского драматического театра.

Сыграл более 150 ролей, в том числе такие разноплановые, как Иосиф Сталин в «Иване Чонкине» Войновича, Кочкарёв в «Женитьбе» Гоголя, Войницкий, Фирс и Чебутыкин в «Дяде Ване», «Вишневом саде» и «Трех сестрах» Чехова, а также в других постановках.

В 1991–1994 годах был главным режиссером Мичуринского драмтеатра. В 1994 году стал заведующим труппой.

Сыграл в сериале «Парижане» с Пьером Ришаром и Амалией Мордвиновой. Сериал рассказывает о жизни тамбовской деревни под названием Париж.