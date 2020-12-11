В Петербурге пройдёт вечер памяти оперной певицы Ирины Богачёвой

11.12.2020
Вечер пройдет на сцене Академической капеллы под названием «Приношение Ирине Богачевой». Лауреат Национальной премии «Онегин», солистка Михайловского театра Олеся Петрова исполнит арию Иоанны из «Орлеанской девы», которую готовила с Богачевой к конкурсу имени Чайковского.
Также прозвучит ария Далилы из «Самсона и Далилы» Сен-Санса, которая была одной из любимых в репертуаре покойной певицы.
В вечере примут участие народные артисты России Юрий Лаптев и Владимир Ванеев, лауреаты международных конкурсов Наталья Евстафьева, Мария Галкина, Мария Литке, Алексей Лавров, Борис Степанов, Екатерина Фенина и Дарья Черний. Они будут петь в сопровождении симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова.
Оперная певица и почётный гражданин Петербурга Ирина Богачева скончалась в петербургской больнице в 2019 году. Её творческий путь прошел в Маринском театре.