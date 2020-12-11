Парк каменного века под Воронежем оцифруют и сделают центром для туризма

11.12.2020
Проект «Историко-природный парк «Костенки — Борщево — Архангельское» будет реализован с применением цифровых технологий, рассказал замруководителя регионального департамента предпринимательства и торговли — начальник отдела развития туризма Александр Кукин в ходе совещания.
По его словам, цифровизацией проекта займутся производители туристических продуктов совместно с региональным департаментом цифрового развития. Сейчас начались работы по получению больших данных (Big data) по туристскому потоку, в том числе его структуре и возможностях его увеличения.
Будет создана цифровая карта проекта, включающая объекты и маршрутные сети. Подготавливаются к размещению цифровые рекламные материалы.
В уходящем году ученые провели три экспедиции вдоль реки Дон, определив логистику и точки притяжения бизнеса. В итоге было решено организовать историко-туристический кластер вокруг музея «Костенки», который станет для кластера опорным объектом.
В планах властей — возведение крепости и визит-центра, научно-исследовательского блока. Также будут созданы различные туристические маршруты.