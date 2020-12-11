Катавшийся по озеру серфер в Швейцарии увидел на дне двуручный меч начала XVI века

О находке сообщает Управление археологии Цюриха на своей странице в Facebook.

Открытие сделал сапсерфер, который катался по озеру в швейцарской коммуне Фрайенбах. В один момент он заметил лежавший на дне водоема меч.

Осмотрев находку, серфер сообщил о ней археологам-подводникам. Все это случилось весной этого года, однако прессе о событии сообщили только сейчас.

Прибывшие на место археологи провели исследование, в ходе которого обнаружили рядом с мечом шило, нож и столовые приборы начала XVI века.

Длина меча около 1,2 м, он очень хорошо сохранился, есть только небольшой скол на острие. Находку передали в отдел археологических раскопок Швейцарского национального музея в Аффольтерне-на-Альбисе для дальнейшего изучения. Возможно, удастся установить его происхождение или даже владельца.