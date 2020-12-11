Московский камерный хор отметит концертом юбилеи Чайковского и Свиридова

Выступление состоится 15 декабря, сообщила пресс-служба хора.

Директор и пианист Дмитрий Сибирцев и солист Большого театра России тенор Максим Пастер дадут концерт накануне 105-летия композитора Георгия Свиридова и 180-летия Петра Чайковского.

Творчество Свиридова было всегда близко коллективу, который основал народный артист СССР Владимир Минин. "Московский камерный хор был не только первым исполнителем многих моих сочинений. Но он явился тем первым хором, который открыл мне возможности этого жанра. Не раз в его искусстве я находил вдохновение. Отдача здесь невероятная», — напомнили в хоре исторические слова самого Свиридова.

В ходе концерта прозвучат произведения из вокального цикла Свиридова «У меня отец — крестьянин» на стихи Сергея Есенина. Солистка Московского камерного хора Кристина Папанина исполнит романс «Осенью», словами к которому стали стихи Михаила Исаковского.

В качестве музыкального подношения Чайковскому хор исполнит арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», а также романсы.