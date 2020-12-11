В Екатеринбурге представили артефакты Мамина-Сибиряка и щит императора Эфиопии

11.12.2020
Экспозиция открылась в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера в Екатеринбурге. Гостям представили около тысячи экспонатов.
Среди них найденное французским археологом каменное орудие труда возрастом около 20–17 тыс. лет, археологические находки писателя Мамина-Сибиряка и ритуальный щит от императора Эфиопии Хайле Селассие. Гости также увидят шкатулку и палантин индийского лидера Джавахарлала Неру. В музее считают, что накидка принадлежала Индире Ганди, которая со своим отцом побывала в Свердловске в 1955 году.
Экспозиция будет открыта с 11 декабря по 28 марта.