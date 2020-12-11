Lucasfilm выпустит сразу десять новых сериалов и фильмов вселенной «Звездных войн»

11.12.2020

В разработке находятся уже два спин-оффа «Мандалорца», сообщает РИА Новости.

Как стало известно, сериалы получат названия «Асока» и «Рейнджеры Новой республики».

В 2022 году на экраны выйдет сериал «Андор». Кроме того, идет работа над сериалом «Кеноби», в котором Хейден Кристенсен вернется к своей предыдущей роли Энакина Скайуокера, а затем Дарта Вейдера.

Также будут выпущены сериалы «Лэндо» и «Приспешник» эпохи Республики.

К 2023 году на экраны должен выйти полнометражный фильм «Отряд-изгой». Будет выпущен и фильм «Плохая партия» как анимированный сиквел «Войны клонов», а также мультфильм «История дроида».