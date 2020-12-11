Памятник Табакову в Москве будет установлен без постамента

Из-за ограничений в связи с пандемией дата церемонии пока не названа, сообщили в пресс-службе Театра Олега Табакова.

Открытие скульптурной композиции «Атом Солнца Олега Табакова» состоится в Москве в ближайшие дни. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР.

Памятник артисту создан и будет установлен на средства его родных, друзей и близких, учеников и коллег. Композиция будет находиться там же, где и Новая сцена Театра Олега Табакова, открытие которой было мечтой артиста и произошло лишь в конце его жизни.

Автором памятника стал народный художник РФ Александр Рукавишников, которому, по мнению очевидцев, удалось точно отразить черты Табакова. «Скульптурная композиция апеллирует и к чувству юмора, которым обладал и которое ценил в людях Олег Табаков — противник ложного пафоса и напыщенности», — подчеркнули в пресс-службе.

Композиция относится к типу городской скульптуры и будет установлена без постамента и подиума. Благодаря этому она органично впишется в пейзаж и станет максимально приближенной к зрителям.