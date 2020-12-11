Женский СИЗО в Петербурге превратят в арт-пространство с лошадками и фресками

Акция пройдет с 11 по 17 декабря в стенах женского следственного изолятора N5 на Арсенальной улице, сообщает пресс-служба организаторов.

Под руководством московского художника Гарри Зуха арестованные женщины будут рисовать так называемых «зуховских лошадок» — символ, ставший визитной карточкой художника. Кроме того, заключенные будут создавать на стенах тюремного пространства геометрические абстрактные фрески по эскизам, которые сам художник нанесет на стены.

Планируется, что по итогам все доступные площадки СИЗО оформят необычным красочным узором. При этом арестованные станут полноценными участниками творческого процесса.

Проект «Арт-субботник» возвращает людям право участия в формировании искусства, заявил художник. «Не так тяжело сидеть, когда у тебя есть возможность рисовать. Творчество дает свободу, мир раздвигается, и уже не чувствуешь себя в клетке. Моя основная задача — сделать так, чтобы заключенные это почувствовали», — пояснил Зух.

Международный социальный проект «Арт-субботник» осуществляется художником с 2014 года. В его рамках «зуховские лошадки» украсили городские пространства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ялте, а также в Шри-Ланке и в Габоне.